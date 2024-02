Investment-Tipp Siemens Healthineers-Aktie: Barclays Capital bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach einer Präsentation zu den Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Insgesamt habe sich der Vorstand hinsichtlich der Leistung und der Auftragsdynamik für die verbleibenden Quartale in allen Geschäftsbereichen zuversichtlich gezeigt, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sei weiterhin von der längerfristigen Wachstumsstory des Medizintechnikkonzerns überzeugt, schätze den Ausblick auf 2024 positiv ein und sehe eine mögliche Veräußerung des Diagnostikgeschäfts als positiven Kurstreiber.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 13:26 Uhr 2,2 Prozent auf 52,98 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 9,48 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 622 896 Stück. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2024 um 0,7 Prozent nach oben. Die Quartalsbilanz für Q1 2024 wird am 01.02.2024 erwartet.

