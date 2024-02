Investment-Tipp Siemens Healthineers-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Noch lasse sich nicht sagen, ob China das zentrale Beschaffungssystem für Medizintechnik landesweit eher einführt als gedacht, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dieses Beschaffungssystem gehe mit deutlichen Preissenkungen einher.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Siemens Healthineers-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:03 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 53,94 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 11,23 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 156 264 Stück. Seit Beginn des Jahres 2024 legte das Papier um 2,5 Prozent zu. Die Ergebnisse für Q2 2024 dürfte Siemens Healthineers am 07.05.2024 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2024 / 06:53 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.