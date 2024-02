Investment-Tipp: So bewertet Bernstein Research die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Eckdaten für 2023 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die Entwicklung des freien Mittelzuflusses im Industriegeschäft liege deutlich über der Markterwartung, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Rest der Geschäftszahlen dürfte aber eher auf dem Niveau der Erwartungen liegen.

Aktienauswertung: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 08:11 Uhr konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,8 Prozent auf 64,34 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 24,34 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via Frankfurt 2 128 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft. Für die Aktie ging es seit Jahresbeginn 2024 um 2,8 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q4 2023 wird für den 22.02.2024 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2024 / 21:23 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2024 / 21:23 / UTC



