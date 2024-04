Investment-Tipp: So bewertet Bernstein Research die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 85 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trotz der starken Rallye bei bestimmten Aktien bedeute die Verbesserung der Stimmung gegenüber dem Automobilsektor, dass die Endphase der Rallye noch bevorstehe, schrieb der nun zuständige Analyst Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bewertungen in der Branche seien keineswegs überzogen, sondern lägen weit unter dem langfristigen historischen Durchschnittsniveau, obwohl die Margen und die Cash-Renditen sprunghaft gestiegen seien. Bei Mercedes-Benz werde indes die Beschleunigung des Aktienrückkaufprogramms noch nicht vollständig vom Markt gewürdigt.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigte sich um 09:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 74,55 EUR an der Tafel. Also weist das Papier noch Spielraum von 34,14 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 210 876 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2024 um 19,2 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 30.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

