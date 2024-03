Investment-Tipp: So bewertet RBC Capital Markets die Daimler Truck-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) des Lkw-Herstellers sei deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Nick Housden in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Auch der Ausblick auf 2024 habe die Konsensschätzung übertroffen.

Aktienauswertung: Die Daimler Truck-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 10:06 Uhr stieg die Daimler Truck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 13,6 Prozent auf 42,91 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 23,51 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. 1 950 876 Daimler Truck-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier kletterte auf Jahressicht 2024 um 26,1 Prozent nach oben. Die Ergebnisse für Q4 2023 dürfte Daimler Truck am 01.03.2024 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2024 / 02:41 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2024 / 02:41 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.