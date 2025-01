Investment-Tipp: So bewertet RBC Capital Markets die Deutsche Bank-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank vor der Saison der Quartalsbilanzen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 22,50 Euro belassen. Das Schlussquartal 2024 sei aus Kapitalmarktsicht ein gutes gewesen, schrieb Analystin Anke Reingen in einem am Montag vorliegenden Sektorausblick. Auch die Voraussetzungen für das neue Jahr seien positiv, vergleichsweise starke Schwankungen sorgten für gute Umsätze und eine fortgesetzte Erholung des Investment Banking, vor allem in den USA. Hiervon dürfte auch die Deutsche Bank profitieren.

Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel um 13:48 Uhr um 0,7 Prozent auf 16,85 EUR nach. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 33,53 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1 899 977 Deutsche Bank-Aktien. Am 30.01.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Deutsche Bank veröffentlicht werden.

