DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Aktienbewertung
|
06.11.2025 12:28:47
Investment-Tipp: So bewertet UBS AG die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Sell" belassen. Das operative Konzernergebnis habe über den Erwartungen gelegen, schrieb Cristian Nedelcu am Donnerstag. Das bestätigte Jahresziel entspreche aber in etwa dem Konsens.
Aktieninformation im Fokus: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:12 Uhr in Grün und gewann 6,8 Prozent auf 42,59 EUR. Also weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 15,47 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1 923 303 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein stieg seit Beginn des Jahres 2025 um 31,7 Prozent. Die kommenden Q3 2025-Ergebnisse werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)mehr Nachrichten
|
06.11.25
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX fällt letztendlich (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
06.11.25
|Minuszeichen in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
06.11.25
|Investment-Tipp: So bewertet UBS AG die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in Europa: So steht der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.at)