Investment-Tipp: So bewertet UBS AG die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers durch UBS AG-Analyst Cristian Nedelcu.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Sell" belassen. Das operative Konzernergebnis habe über den Erwartungen gelegen, schrieb Cristian Nedelcu am Donnerstag. Das bestätigte Jahresziel entspreche aber in etwa dem Konsens.

Aktieninformation im Fokus: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:12 Uhr in Grün und gewann 6,8 Prozent auf 42,59 EUR. Also weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 15,47 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1 923 303 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein stieg seit Beginn des Jahres 2025 um 31,7 Prozent. Die kommenden Q3 2025-Ergebnisse werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.