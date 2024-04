Investment-Tipp: So bewertet UBS AG die Sartorius vz-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 366 Euro belassen. Analyst Matthew Weston wagte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen Vergleich mit dem Analystenkonsens. Beim Umsatz liege er knapp darüber, beim Gewinn je Aktie jedoch darunter. Mehr Vertrauen unter Anlegern würde es bringen, wenn die Auftragsbestände in der Bioprocessing-Sparte im Vergleich zum Vorquartal wieder wüchsen. Außerdem müsste das Verhältnis von Auftragseingängen und Auslieferungen dort über dem Wert 1 bleiben.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Sartorius vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Sartorius vz-Aktie notierte um 12:42 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 334,10 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 9,55 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 13 497 Sartorius vz-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2024 gewann der Anteilsschein 0,5 Prozent. Sartorius vz dürfte die Quartalsergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 18.04.2024 präsentieren.

