Investmentfonds legten im Juni zu, klares Plus seit Jahresstart

Die heimischen Investmentfonds haben im Juni Kursgewinne verbucht. Die durchschnittliche Einjahresperformance lag im arithmetischen Mittel bei plus 2,75 Prozent, nach einem minimalen Minus von 0,05 Prozent im Vormonat Mai. Die Fünfjahresperformance belief sich auf plus 3,05 Prozent. Im Mai war sie bei plus 2,83 Prozent gelegen. Auch seit Jahresstart 2019 haben die Fonds gut performt.

Das geht aus der aktuellen Statistik der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG) hervor. Im abgelaufenen Monat lagen auf Fünf-Jahressicht 1.095 Fonds im Plus und 92 im Minus. Bei der kürzerlaufenden einjährigen Performance standen mit Ende Juni 1.275 Fonds im Plus, vier blieben unverändert und 287 notierten im Minus.

Weiterhin performen auf Einjahressicht vor allem Russland-Fonds gut. So lag laut VÖIG-Daten der "Raiffeisen-Russland-Aktien"-Fonds mit plus 26,36 Prozent an erster Stelle, gefolgt vom "ESPA Stock Russia"-Fonds der Erste Asset Management (EAM) mit plus 23,89 Prozent. Stark präsentierte sich auch der "Amundi Eastern European Stock"-Fonds der Amundi Austria mit plus 22,71 Prozent. Erneut war der "ESPA Stock Istanbul"-Fonds der EAM mit minus 19,12 Prozent der größte Verlierer. Dahinter rangierten der "U.S. Special Equity"-Fonds der Gutmann KAG mit minus 14,79 Prozent und der "Globo I" der Schoellerbank mit minus 12,56 Prozent.

Auf längerfristige Fünfjahressicht bleiben Technologie-Fonds an der Spitze. Die stärkste Performance verzeichneten der "Raiffeisen-Technologie-Aktien"-Fonds mit plus 19,33 Prozent, der "ESPA Stock Techno"-Fonds der EAM mit plus 18,17 sowie der "DSC EQ Fund - Inform. Technology" der Gutmann KAG mit plus 15,48 Prozent. Die Liste der Verlierer führte dagegen der "ESPA Stock Istanbul"-Fonds der EAM mit minus 11,12 Prozent an, gefolgt vom "Strategic Commodity Fund" der "Spängler IQAM Invest"-Fonds (minus 10,35 Prozent) und vom "Raiffeisen-Active Commodities"-Fonds (minus 8,71 Prozent).

Insgesamt ist das erste Halbjahr 2019 für die österreichische Fondslandschaft bisher positiv verlaufen. Seit Jahresstart verbuchten die Fonds im Mittel eine Performance von plus 8,23 Prozent. Die auch auf Einjahressicht starken Russland-Fonds wurden nur vom "Erste WWF Stock Environment"-Fonds der EAM übertroffen, der Kursgewinne von knapp 30 Prozent erzielte. Unter den wenigen Kursverlierern (25) verbuchte der "Raiffeisen Alpha Strategie-Aktien"-Fonds mit minus 6,05 Prozent die größten Kursverluste.

