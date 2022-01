Investmentmarkt für Büroimmobilien wächst - Rekord aber in weiter Ferne

Frankfurt (Reuters) - Deutschlands Investmentmarkt für Büroimmobilien hat einer Studie zufolge im zweiten Corona-Jahr zugelegt, ist vom Niveau aus Zeiten vor der Pandemie aber noch weit entfernt.

2021 wechselten Büroimmobilien im Wert von 30,5 Milliarden Euro den Besitzer, wie der Immobiliendienstleisters CBRE am Mittwoch mitteilte. Das entspricht den Analyse-Zahlen von CBRE zufolge im Vergleich zum Vorjahr einer Steigerung von knapp elf Prozent, verglichen mit dem Volumen von knapp 40 Milliarden Euro im Jahr 2019 aber einem Rückgang um fast 24 Prozent. Die Branche blickt wegen des Trends zum Homeoffice besonders stark auf die Entwicklung von Büroimmobilien.

"Auch wenn der Bürotransaktionsmarkt noch nicht an das Rekordergebnis von 2019 anschließen konnte, legte er 2021 wieder seine gewohnte Dynamik an den Tag", sagte Fabian Klein, Investment-Chef bei CBRE in Deutschland. "Die zu Anfang der Pandemie diskutierten Fragen über die Zukunft des Büros sind in den Augen der meisten Investoren geklärt: die Büronutzung wird sich verändern, der Flächenbedarf aber nicht zurückgehen." Vor allem in den für Büro-Standorte führenden Städten gebe es mehr Nachfrage als Angebot von Flächen. Dies werde sich auch in diesem Jahr fortsetzen. Das Marktgeschehen werde deshalb durch das Angebot bestimmt, ein Investitionsvolumen von bis zu 30 Milliarden Euro sei dabei 2022 durchaus realistisch.