Investmenttipp DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. verbessert Bewertung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf Buy

Goldman Sachs Group Inc. hat eine eingehende Analyse der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat DHL Group von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 46 auf 53 Euro angehoben. Eine positive konjunkturelle Wende und der grenzüberschreitende Online-Handel dürften die Rückkehr der Express-Sparte des Logistikkonzerns zum Wachstum vorantreiben, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem sollte die Regulierungsreform bei der Wiederherstellung der Erträge im Postgeschäft nach den Herausforderungen von 2023/24 helfen. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2024 und 2025.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 08:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 42,98 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 23,33 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 500 Stück. Die Aktie fiel auf Jahressicht 2024 um 4,2 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2024 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2024 / 06:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.