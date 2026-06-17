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17.06.2026 06:31:29
Investor BG JSC legte Quartalsergebnis vor
Investor BG JSC hat am 15.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,02 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Investor BG JSC ein EPS von -0,040 EUR je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Investor BG JSC im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,8 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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