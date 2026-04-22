Stagwel a Aktie
WKN DE: A3CWMU / ISIN: US85256A1097
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22.04.2026 20:29:27
Investor Cuts Stagwell Stake by 500,000 Shares After a 50% Stock Swing
On April 21, 2026, My Personal CFO reported selling 500,882 shares of Stagwell (NASDAQ:STGW), an estimated $2.80 million transaction based on quarterly average pricing.According to an SEC filing dated April 21, 2026, My Personal CFO reduced its position in Stagwell (NASDAQ:STGW) by 500,882 shares. The estimated transaction value was $2.80 million, based on the average unadjusted closing price during the first quarter of 2026. The quarter-end value of the Stagwell stake declined by $2.32 million, a figure reflecting both trading activity and price changes.Stagwell operates at scale as a diversified provider of digital marketing, media, and communications services, leveraging technology to deliver data-driven solutions. The company’s strategy centers on integrating creative, media, and technology capabilities to address evolving client needs in a digital-first marketplace. Stagwell offers marketing solutions that combine data analytics, digital platform development, and performance media for global brands.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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