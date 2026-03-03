Pinterest Aktie
WKN DE: A2PGMG / ISIN: US72352L1061
|
03.03.2026 20:47:00
Investor Elliott: Eine Milliarde US-Dollar für Pinterest
Der Hedgefonds Elliott vergrößert seinen Anteil an der Online-Pinnwand. Pinterest will das Kapital für den milliardenschweren Rückkauf von Aktien verwenden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
