T-Mobile US Aktie
WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040
|
03.09.2026 07:14:41
Investor Elliott ist gegen Fusion der Telekom mit T-Mobile - Agentur
DOW JONES--Der aktivistische Investor Elliott drängt die Deutsche Telekom einem Agenturbericht zufolge, eine mögliche Fusion mit der Tochter T-Mobile US nicht weiter zuverfolgen. Elliott habe eine beträchtliche Beteiligung an der Deutschen Telekom aufgebaut und dränge darauf, dass der deutsche Telekomkonzern andere Wege zur Steigerung des Shareholder Value einschlage, etwa umfangreichere Aktienrückkäufe, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Aktie von T-Mobile US stieg am Mittwoch um etwa 3 Prozent und schloss 2,8 Prozent im Plus.
Die Deutsche Telekom hält bereits etwas mehr als die Hälfte an T-Mobile. Der Konzern erwägt eine Transaktion, im Zuge derer sowohl die Deutsche Telekom unter das Dach einer neuen Muttergesellschaft gebracht würden, die sich im Besitz ihrer bisherigen Aktionäre befindet. Sollte diese Transaktion zustande kommen, entstünde daraus der weltgrößte Telekomkonzern.
Die genaue Höhe der Beteiligung von Elliott an der Deutschen Telekom ist nicht bekannt.
Die Aktien beider Unternehmen hatten im vergangenen Jahr mit Kursverlusten zu kämpfen. Die Aktie der Deutschen Telekom sind um etwa 9 Prozent gefallen, während der Kurs von T-Mobile um fast 27 Prozent nachgab.
Vertreter der Deutschen Telekom, von Elliott und von T-Mobile US waren für Stellungnahmen nicht umgehend erreichbar.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/DJN/sha/rio
(END) Dow Jones Newswires
September 03, 2026 01:15 ET (05:15 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu T-Mobile US
|
02.09.26
|Mittwochshandel in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
27.08.26
|S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel hätte eine Investition in T-Mobile US von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.08.26
|S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein T-Mobile US-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
13.08.26
|S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in T-Mobile US von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
06.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
06.08.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
06.08.26
|S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel Verlust hätte ein T-Mobile US-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
06.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 fällt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
Analysen zu T-Mobile US
|21.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|27.07.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|21.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|27.07.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|27.07.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|27.07.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|13.07.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|22.04.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|T-Mobile US
|162,30
|0,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street werden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.