OneMain Holdings Aktie
WKN DE: A2ABC0 / ISIN: US68268W1036
31.12.2025 18:47:09
Investor Fully Sells OneMain in $31 Million Portfolio Exit Amid Steep Stock Run
New York City-based OCO Capital Partners fully exited its stake in OneMain Holdings (NYSE:OMF), a move reported in a November 14 SEC filing with an estimated $31.35 million net position change.According to a November 14 SEC filing, OCO Capital Partners sold its entire position of 550,000 shares in OneMain Holdings (NYSE:OMF). This sale resulted in a net position change estimated at $31.35 million based on quarterly average prices.The OMF position previously reflected 13.5% of fund assets. It now reports holding just three assets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
