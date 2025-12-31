OneMain Holdings Aktie

WKN DE: A2ABC0 / ISIN: US68268W1036

Investor Fully Sells OneMain in $31 Million Portfolio Exit Amid Steep Stock Run

New York City-based OCO Capital Partners fully exited its stake in OneMain Holdings (NYSE:OMF), a move reported in a November 14 SEC filing with an estimated $31.35 million net position change.According to a November 14 SEC filing, OCO Capital Partners sold its entire position of 550,000 shares in OneMain Holdings (NYSE:OMF). This sale resulted in a net position change estimated at $31.35 million based on quarterly average prices.The OMF position previously reflected 13.5% of fund assets. It now reports holding just three assets.
