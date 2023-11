Investor GBL platziert 11,25 Millionen Gea-Aktien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Groupe Bruxelles Lambert (GBL) hat sich von nahezu ihrer gesamten Beteiligung an dem Anlagenbauer Gea getrennt. Wie der Investor mitteilte, hat seine Tochtergesellschaft Oliver Capital 11,25 Millionen Aktien zum Preis von 32,63 Euro das Stück platziert, was 6,2 Prozent der Anteile des MDAX-Konzerns entspricht. Der Erlös betrug knapp 0,4 Milliarden Euro. Die Gea-Aktie war am Montag mit 34,88 Euro aus dem Handel gegangen. Stand Mitte August waren Groupe Bruxelles Lambert noch 6,29 Prozent der Anteile zuzurechnen.

BofA Securities und Goldman Sachs International fungierten bei dem beschleunigten Platzierungsverfahren als Joint Bookrunners.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 21, 2023 02:25 ET (07:25 GMT)