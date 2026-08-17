Universal Insurance Holdings Aktie
WKN: 911236 / ISIN: US91359V1070
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17.08.2026 23:00:01
Investor Insight: Universal Insurance Executive Chairman Sells 20,000 Shares for $885,400
Sean P. Downes, Executive Chairman of Universal Insurance Holdings, Inc. (NYSE:UVE), sold 20,000 shares of common stock on Aug. 5, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($44.27); post-transaction value based on Aug. 5, 2026, market close ($44.21).Universal Insurance Holdings operates as an integrated insurance holding company with $1.6 billion in TTM revenue and a market capitalization of $1.2 billion, demonstrating significant scale within the property and casualty insurance sector. The company has delivered robust profitability with $219.9 million in TTM net income, reflecting strong underwriting performance and operational efficiency. As a specialized residential property insurer, UVE maintains a competitive position through its vertically integrated business model, encompassing underwriting, distribution, and claims administration.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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