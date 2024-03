Investor Kretinsky knapp vor der Mehrheit an Metro

Düsseldorf (Reuters) - Der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky hat seinen Anteil an dem Großhändler Metro aufgestockt und kommt nun auf knapp 50 Prozent der Anteile.

Kretinsky halte über seine Investmentgesellschaft EP Global Commerce 49,99 Prozent der Metro-Aktien, teilte Metro auf seiner Internet-Seite mit. Vor einem knappen halben Jahr waren es noch rund 46 Prozent. Über die Aufstockung hatte auch die "LebensmittelZeitung" berichtet. Metro-Chef Steffen Greubel hatte Kretinsky als engagierten und langfristig orientierten Investor bezeichnet, der nicht kurzfristig auf den Aktienkurs schiele.

Zweitgrößter Aktionär bei Metro sind die Altaktionäre Beisheim und Meridian, die gemeinsam agieren und nun 24,99 Prozent der Aktien kontrollieren. Kretinsky hatte 2020 ein freiwilliges Übernahmeangebot für Metro vorgelegt, um seine Anteile aufstocken und die Schwelle von 30 Prozent überspringen zu können. Der tschechische Milliardär ist an zahlreichen Unternehmen in Europa beteiligt - von der Energiebranche über Medienkonzerne bis hin zum Handel - und verhandelt seit Monaten über einen Einstieg bei der Stahlsparte von Thyssenkrupp. In Frankreich ist Kretinsky am Einzelhändler Casino beteiligt.

