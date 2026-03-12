Quanex Building Products Aktie
WKN DE: A0MV6A / ISIN: US7476191041
|
12.03.2026 02:33:39
Investor Opens $32 Million Position in Quanex Building Products Amid $4 Million Quarterly Loss
On February 17, 2026, Angelo Gordon & Co. disclosed a new position in Quanex Building Products (NYSE:NX), acquiring 2,054,770 shares worth $31.60 million.According to its SEC filing dated February 17, 2026, Angelo Gordon & Co. initiated a new position in Quanex Building Products (NYSE:NX) by acquiring 2,054,770 shares during the fourth quarter of 2025. The stake's quarter-end value stood at $31.60 million, an increase reflecting the combined impact of the new acquisition and stock price moves.Quanex Building Products is a diversified manufacturer specializing in components for the fenestration and cabinetry markets, with a global footprint and a focus on OEM partnerships. The company leverages its broad product offering and established distribution channels to serve a range of construction and renovation end markets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Quanex
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Quanex Building Products Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Quanex Building Products Corp
|14,70
|-3,29%
