Investor Registered A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Investor Registered A hat sich am 16.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 3,89 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 19,53 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 73,59 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 19,90 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 75,36 Milliarden SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at