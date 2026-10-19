Investor Registered B: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Investor Registered B hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,89 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Investor Registered B ein EPS von 19,53 SEK je Aktie vermeldet.

Investor Registered B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,90 Milliarden SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 73,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,36 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at