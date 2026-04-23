Investor Registered B gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Investor Registered B hat am 21.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Investor Registered B hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 9,83 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,990 SEK je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 25,92 Milliarden SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,73 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at