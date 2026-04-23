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23.04.2026 06:31:29
Investor Registered B gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Investor Registered B hat am 21.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Investor Registered B hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 9,83 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,990 SEK je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 25,92 Milliarden SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,73 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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