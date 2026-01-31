KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
31.01.2026 10:14:45
Investor sammelt Millionen ein: Wie viel KI ist nur Hype, Herr Maschmeyer?
Carsten Maschmeyer will mit einem neuen Fonds in Künstliche Intelligenz investieren. In welche KI-Startups fließt das Geld? Der Investor spricht im Interview mit ntv.de über die Gefahr von "Fake-KI" und ob hinter einer schicken Fassade echte Technologie oder nur fleißige Tipparbeit steckt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Nachrichten zu KI HOLDINGS CO LTD
Analysen zu KI HOLDINGS CO LTD
