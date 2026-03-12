WEX Aktie
WKN DE: A1J7A6 / ISIN: US96208T1043
|
12.03.2026 04:04:51
Investor Takes $14 Million Position in WEX as Fintech Firm Generates Record $2.7 Billion in Revenue
Clifford Capital Partners initiated a new position in WEX (NYSE:WEX) during the fourth quarter, acquiring 95,326 shares worth $14.20 million, according to a recently released SEC filing.According to a February 17, 2026, SEC filing, Clifford Capital disclosed a new position in WEX, purchasing 95,326 shares during the fourth quarter. The stake's quarter-end value stood at $14.20 million as a result of the new holding.WEX operates as a diversified financial technology provider, delivering payment processing and software solutions across fleet, travel, and health sectors. The company leverages a scalable platform to address complex payment needs, driving recurring revenue through integrated service offerings. Its broad client base and specialized sector focus position WEX for continued relevance in the evolving fintech landscape.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WEX Inc
|
03.02.26
|Ausblick: WEX stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
28.10.25
|Ausblick: WEX legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu WEX Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|WEX Inc
|138,00
|0,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.