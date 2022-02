Investor Thiel kehrt Facebook den Rücken - Fokus auf Politik

Bangalore (Reuters) - Der Facebook-Investor und Tech-Milliardär Peter Thiel zieht sich aus dem Verwaltungsrat des Internetriesen zurück.

Einem Insider zufolge will sich der deutschstämmige Donald-Trump-Berater voll auf die Politik konzentrieren. Thiel wolle bei den Kongresswahlen republikanische Kandidaten unterstützen und die Agenda des ehemaligen US-Präsident Trump voranbringen, sagte der Insider. Thiel war einer der ersten Investoren bei Facebook.

Er werde bis zur Hautversammlung an Bord bleiben und stehe danach zur Wiederwahl nicht zur Verfügung, teilte der inzwischen Meta heißende Konzern mit. Facebook-Gründer und Firmenchef Mark Zuckerberg dankte ihm für seinen langjährigen Einsatz. Thiel hatte Facebook 2004 eine halbe Million Dollar zur Verfügung gestellt und dafür zehn Prozent der Anteile und einen Sitz im Kontrollgremium bekommen. Inzwischen ist Meta an der Börse mehr als 600 Milliarden Dollar wert. Ob Thiel noch beteiligt ist, ist nicht bekannt.

Thiels politisches Engagement und seine Unterstützung für Trump hatten in den vergangenen Jahren für Unmut bei Investoren und in der Tech-Branche gesorgt. Zu Reichtum brachte es der in Deutschland geborene Investor durch die Mitgründung des Zahlungsdienstleisters Paypal. Er beteiligte sich außerdem an der Vermietungsplattform Airbnb und dem von Elon Musk gegründeten Raumfahrtunternehmen SpaceX. Zudem ist er Großaktionär des Datenanalyseunternehmens Palantir, das für Geheimdienste arbeitet.