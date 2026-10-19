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19.10.2026 06:31:29
Investor Un veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Investor Un hat am 16.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Investor Un ein EPS von 0,510 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,06 Milliarden USD – eine Minderung von 73,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7,92 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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