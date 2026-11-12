Protect Pharmaceutical Aktie
WKN DE: A0YJHW / ISIN: US74271M1080
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12.11.2026 17:30:00
Investor Uncertainty Is Mounting. These 3 Steps Can Protect Your Portfolio.
A valid case can be made that the economy and the market are always operating with some level of inherent craziness. Investors should remember this when they hear experts talk about "normal conditions." It's challenging to know what, exactly, "normal" looks like.
But data shows that the current environment is full of heightened uncertainty. The CBOE Volatility index, at 20.6, is at its highest level since April (excluding last week's surge).
Adding to the worry is CNN's Fear and Greed index. It's currently indicating "fear." A week ago, it was at "extreme fear," the most bearish sentiment indicator it has.
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