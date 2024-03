Investor Update: Spirit Airlines, Macy's, Apple, Spotify

In this podcast, Motley Fool analyst Jason Moser and host Deidre Woollard discuss:Plus, Motley Fool host Ricky Mulvey and contributor Lou Whiteman cover the state of play for airline stocks.To catch full episodes of all The Motley Fool's free podcasts, check out our podcast center. To get started investing, check out our quick-start guide to investing in stocks. A full transcript follows the video.Continue reading Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool Zum vollständigen Artikel