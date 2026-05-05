Investoren greifen bei heimischen Bundesanleihen zu

Bei der Auktion zweier Bundesanleihen am Dienstag haben die Investoren eifrig zugegriffen. Aufgestockt wurden die zehnjährige Benchmarkanleihe sowie ein siebenjähriges Papier mit einer Restlaufzeit von vier Jahren. Die zehnjährige Benchmarkanleihe war 3,42-fach überzeichnet, das vierjährige Papier verbuchte sogar eine Bid-Cover-Ratio von 4,02. Damit waren die Papiere noch stärker nachgefragt als bei der jüngsten Aufstockung Anfang April.

"Da sieht man, wie sich das Investorenverhalten innerhalb eines Monats ändern kann", sagte Markus Stix, Geschäftsführer der Oesterreichischen Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA), zur APA. Unter den Investoren sei die Nachfrage nach Anleihen am kürzeren Ende gestiegen. Die jüngste Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) habe mehr Klarheit gebracht. Die EZB hielt ihren Zinssatz Ende April trotz steigender Teuerung in der Eurozone weiter stabil, zeigte sich jedoch handlungsbereit für die kommenden Sitzungen. Am Markt werden derzeit bis zu drei Zinssteigerungen im heurigen Jahr erwartet.

Investoren nehmen politisches Umfeld als stabil wahr

Auch das politische Umfeld werde von Investoren als sehr stabil wahrgenommen, so Stix. Das sorgt für anhaltendes Interesse an heimischen Anleihen, so Stix. Die Regierung will noch vor dem Sommer ein Doppelbudget für 2027/28 verabschieden. Damit werden Signale der Stabilität und anhaltenden Bemühungen, den heimischen Budgetpfad auf Schiene zu bringen, gesendet. Andere Länder genießen nicht mehr so viel Vertrauen: Beispielsweise sei Belgien von Ratingagenturen bereits abgestuft worden, da der dortigen Regierung nicht mehr zugetraut werde, den Fiskalpfad in den Griff zu bekommen, sagte Stix.

Die Beliebtheit heimischer Anleihen zeigt sich auch längerfristig. Im gesamten ersten Quartal habe der Handel mit österreichischen Bundesanleihen am Sekundärmarkt angezogen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal seien um 33 Prozent mehr Bundesanleihen gehandelt worden, sagte der OeBFA-Chef. Das wirke sich auch positiv auf die Zinsspanne zu Deutschland aus.

Bei der heutigen Auktion erzielte die zehnjährige Anleihe eine Emissionsrendite von 3,304 Prozent (April 2026: 3,279 Prozent). Die vierjährige Anleihe verzeichnete eine Rendite von 2,822 Prozent, nach 2,845 Prozent Anfang April.

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