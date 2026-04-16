Investoren setzen wieder stärker auf Immobilien

Der heimische Immobilieninvestmentmarkt hat sich heuer im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum merklich belebt. Das Transaktionsvolumen stieg gegenüber dem schwachen Vorjahresstart um 37 Prozent auf 540 Mio. Euro, wie das Beratungsunternehmen CBRE am Donnerstag bekanntgab. "Trotz dieser positiven Entwicklung bleibt das Niveau um 16 Prozent unter dem langjährigen Durchschnitt", relativierte Head of Research Marc Steinke. In Wien wurden rund 230 Mio. Euro investiert.

Insgesamt am besten gingen die Assetklassen Einzelhandel (Marktanteil von 31 Prozent) und Hotel (27 Prozent). Fachmärkte und Fachmarktzentren blieben stark nachgefragt. Im Hotelsektor sei vor allem der Verkauf des Andaz Vienna am Belvedere prägend gewesen. Diese Transaktion sei als größte des laufenden Jahres zu werten.

Der Hotelkomplex mit rund 300 Zimmern und einer Gesamtfläche von rund 25.800 Quadratmetern ging im Rahmen des Konkursverfahrens der Signa Development Selection (SDS) an eine Gesellschaft der DekaBank. Dabei wurden früheren Angaben der Insolvenzverwalterin Andrea Fruhstorfer zufolge 92 Mio. Euro erlöst.

Büros und Wohnimmobilien weniger im Fokus

Einen wesentlich geringeren Anteil stellten Büros (15 Prozent) und Wohnimmobilien (14 Prozent). Bei den Büros bleiben laut CBRE "hochwertige Objekte mit guter Lage und Vermietungssituation auch in den Landeshauptstädten gefragt".

Der Wiener Büromarkt habe sich im ersten Quartal 2026 insgesamt stabil präsentiert und gleichzeitig eine "anhaltend hohe Nachfrage nach modernen, hochwertigen Büroflächen in zentralen Lagen" gezeigt, betonte auch der Immobilienberater Colliers unter Verweis auf steigende Spitzenmieten sowie eine solide Vermietungsleistung. Die Leerstandsrate sei "erstmals seit mehreren Quartalen wieder leicht rückläufig".

Die Nachfrage gestalte sich zunehmend selektiv, so das Beratungsunternehmen. "Vor allem ESG-konforme Flächen in guten Lagen bleiben gefragt, während ältere Bestände zunehmend unter Druck geraten", erklärte Martin Ofner, Head of Research bei Colliers Österreich, in einer Aussendung.

Internationale Investoren bestimmten das Bild

Insgesamt dominierten heuer in den ersten drei Monaten laut CBRE kleine und mittelgroße Transaktionen das Geschehen - sowohl in Wien als auch in den Bundesländern. "Nach mehreren großvolumigen Abschlüssen im Vorquartal zeigt sich damit eine veränderte Marktstruktur", sagte Steinke. Internationale Investoren - vor allem aus Deutschland und Tschechien - waren besonders aktiv.

"Das Umfeld bleibt volatil - Käufer agieren weiterhin sehr selektiv", erläuterte Head of Investment Manuel Bugl. Die Markterholung sei zudem durch geopolitische Verwerfungen gebremst worden und die Zinsen für Staatsanleihen und Swap Rates seien seit Jahresende 2025 um rund 30 Basispunkte gestiegen. Auch die Inflation werde heuer voraussichtlich höher ausfallen als ursprünglich erwartet. Das erhöht die Baukosten.

Die Bruttospitzenrenditen blieben laut CBRE zum Jahresbeginn "stabil". Büroimmobilien notieren demnach weiterhin bei 4,75 Prozent (minus 10 Basispunkte zum Vorjahr), High-Street-Retail bei 4,70 Prozent (unverändert), Wohnen bei 4,00 Prozent (minus 20 Basispunkte). Logistik- und Hotelimmobilien rentieren bei 5,10 Prozent (plus 10 Basispunkte) beziehungsweise 5,40 Prozent (stabil).

kre/ivn