Investoren winken Zusammenschluss mit Taiwan Color Optics durch: Chenghe-Aktie mit vorbörslichem Höhenflug

• Chenghe-Investoren haben einer Fusion mit Taiwan Color Optics zugestimmt• Unternehmen soll nach Fusion "Semilux Ltd." heißen• Aktienkurs explodiert nach Fusionserlaubnis

Investoren stimmen Fusion zu

Chenghe Acquisition Co. ist eine auf den Kaimaninseln ansässige SPAC, also eine Blankoscheckgesellschaft, die gezielt für Fusionen, Aktientausche, den Erwerb von Vermögenswerten, Aktienkäufe, Unternehmensumstrukturierungen oder ähnliche Zusammenschlüsse mit einem oder mehreren Unternehmen gegründet wurde. Wie BNN Breaking am Montag berichtete, stimmten die Aktionäre des Unternehmens nun einer Fusionsvereinbarung mit Taiwan Color Optics Inc. vom 21. Juli 2023 zu. In dieser wurde festgelegt, dass Chenghe das überlebende Unternehmen der Fusion sein werde. Nach Abschluss der Fusion soll außerdem eine Namensänderung durchgeführt werden, wobei der neue Name "Semilux Ltd." lauten soll.

Chenghe-Aktie reagiert mit Kursexplosion

Am Markt reagierten die Anleger äußerst positiv auf die genehmigte Fusion. Das wurde bereits am Montag beim Blick auf das Handelsvolumen deutlich. So sprang das Handelsvolumen der Aktien von Chenghe am Montag sprunghaft an. Im Laufe des Tages wurden laut Daten von MarketWatch rund 7,5 Millionen Chenghe-Aktien gehandelt. Dies stellt das Durchschnittshandelsvolumen des Unternehmens von etwa 208.000 Aktien pro Tag deutlich in den Schatten.

Die Fusionserlaubnis, zusammen mit dem vorgeschlagenen Kapitaländerungsantrag und der Namensänderung, führte zu einem deutlichen Anstieg des Aktienkurses, wobei am Montag im Handelsverlauf zeitweise sogar ein Plus von rund 130 Prozent verzeichnet wurde. Letztendlich beendete die Chenghe-Aktie den Montagshandel 32,08 Prozent höher bei 7,04 US-Dollar, was nach dem Rückgang um fast 50 Prozent am Freitag eine beeindruckende Erholung darstellte.

Und auch heute profitiert die Chenghe-Aktie von der Fusionsmeldung: Im vorbörslichen NASDAQ-Handel gewinnt sie zwischenzeitlich 43,04 Prozent auf 10,07 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at