Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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12.05.2026 17:06:26
Investoren wollen Entschädigung : Ex-Chef der Motorenentwicklung: VW-Vorstand wusste nichts von Manipulation
Mehr als ein Jahrzehnt nach dem VW-Abgasskandal fordern Investoren immer noch Entschädigung. Ein Gericht in Braunschweig beziffert den Schaden mit rund 4,3 Milliarden Euro. Im Prozess wird nun ein Zeuge vernommen, der schon verurteilt wurde.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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