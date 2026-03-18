Investors and Eastern Arab for Industrial RealEstate Investments zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Investors and Eastern Arab for Industrial RealEstate Investments lud am 15.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,160 JOD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,010 JOD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at