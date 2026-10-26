Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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26.10.2026 15:00:00
Investors Are Avoiding This Industry Like the Plague. Berkshire Is Going All In. Should You Invest?
The ailing U.S. housing industry just got even more bad news, if that can be believed.
Pending home sales fell 7.3% in September from the previous month, according to the National Association of Realtors. The year-over-year decline was 11.3%. No region of the U.S was spared the carnage: the West had the largest decrease, followed by the South, the Midwest, and the Northeast.
So, you can't blame investors for avoiding homebuilder stocks. The State Street SPDR S&P Homebuilders ETF (NYSEMKT: XHB), which tracks the S&P Select Industry Index, is down 10% over the past year. Some builders have fared much worse: Lennar (NYSE: LEN) has plummeted about 36% over that period.
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