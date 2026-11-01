The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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01.11.2026 20:30:00
Investors Are Growing Fearful About the Market. Warren Buffett Says This Is the Best Time to Buy More.
Allianz Life released a survey last month that said 74% of Americans are concerned that a correction is coming as they see recent market highs as unsustainable. That was on Sept. 22 and the S&P 500 went on to hit an all-time high on Oct. 6 of 7,818. Currently, the large cap benchmark is at 7,720, up about 13% year-to-date.
CNN's Fear and Greed Index also indicates that investors are fearful about the market. This index, which examines seven different indicators to gauge the mood of the market, currently has a score of 35 out of 100, indicating fear. But just a week ago, the index plummeted to 19, which indicates extreme fear. This happened after a major tech sell-off that saw the Nasdaq fall 2.6% on Oct. 23.
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