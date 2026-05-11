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Goldman Sachs Aktie

Goldman Sachs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040

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11.05.2026 15:28:00

Investors are now telling companies to invest in growth, not their own stocks, Goldman Sachs finds

The stock market is rewarding companies that seek out secular growth opportunities and don’t just rely on financial engineering to drive shareholder returns.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Goldman Sachs Group Inc Deposit Shs Repr 1-1000th Flt Rt Non-Cum Pfd Series -C- 19,82 0,05% Goldman Sachs Group Inc Deposit Shs Repr 1-1000th Flt Rt Non-Cum Pfd Series -C-
Goldman Sachs Group Inc Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Ser -D- 19,27 -0,05% Goldman Sachs Group Inc Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Ser -D-

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