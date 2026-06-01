Bullish Aktie
WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204
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01.06.2026 23:00:00
Investors are piling into bullish options bets — another sign that the stock market is getting overheated
Investors’ aggressive buying of bullish call options has become yet another indication of just how frothy the U.S. equity market is becoming.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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