Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
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19.05.2026 10:38:00
Investors are piling into U.S. equity funds at the fastest pace in years. But now the pendulum may swing back, warns Barclays
Funds are fully invested and so the risk of a pullback has increasedWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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