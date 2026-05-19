Barclays Aktie

Barclays für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658

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19.05.2026 10:38:00

Investors are piling into U.S. equity funds at the fastest pace in years. But now the pendulum may swing back, warns Barclays

Funds are fully invested and so the risk of a pullback has increasedWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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