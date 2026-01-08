Here Aktie
Investors Are Still Bullish on AI Stocks. Here Are 2 to Buy in 2026.
Investor enthusiasm for artificial intelligence (AI) stocks remains strong as we enter 2026, despite growing concerns about the high valuations.In fact, according to The Motley Fool's 2026 AI Investor Outlook Report, 62% of surveyed respondents expect companies that invest heavily in AI initiatives to deliver strong long-term returns. Around 9 out of every 10 existing AI investors also plan to maintain or even increase their exposure to AI stocks.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
