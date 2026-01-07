:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
07.01.2026 16:24:00
Investors are waiting on Friday’s jobs numbers. They should be more worried about this other labor report.
AI-driven productivity gains are hindering the Fed’s effort to juice the labor market.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
