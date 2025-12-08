:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
08.12.2025 18:47:00
Investors’ bearishness is often overdone — but their market bubble fears may be spot-on
There was widespread concern about dot-com stocks and the housing market before these crashes.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!