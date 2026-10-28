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28.10.2026 19:30:13
Investors bet on Miami’s luxury boom with $817mn skyscraper deal
Elliott-backed private lender makes Florida’s largest-ever condo construction loanWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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