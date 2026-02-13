investors cloud: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

investors cloud hat sich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 18,48 JPY, nach 2,80 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13,14 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 152,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,20 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 22,13 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 10,16 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 24,07 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 82,92 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 13,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at