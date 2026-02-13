|
13.02.2026 06:31:29
investors cloud: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
investors cloud hat sich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 18,48 JPY, nach 2,80 JPY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13,14 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 152,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,20 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 22,13 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 10,16 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 24,07 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 82,92 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 13,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.