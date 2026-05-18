investors cloud stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

investors cloud veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,86 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 3,40 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,63 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at