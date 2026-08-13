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13.08.2026 06:31:29
investors cloud vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
investors cloud lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,26 JPY. Im Vorjahresviertel waren 0,120 JPY je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 72,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,83 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 3,38 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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