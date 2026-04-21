Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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21.04.2026 17:10:34
Investors Convinced Of Iran Deal But Oblivious To Power Struggle; New Apple Opportunity; Amazon Deeper In AI
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Nachrichten zu Amazon
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22.04.26
|Kokurrenz: Warum Graviton von Amazon für NVIDIA, Intel und AMD zur Gefahr werden könnte (finanzen.at)
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22.04.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
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22.04.26
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22.04.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
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21.04.26
|Amazon-Aktie fester: Investment in Anthropic massiv aufgestockt (dpa-AFX)
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21.04.26
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