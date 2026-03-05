:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
05.03.2026 12:45:00
Investors Could Be "Playing With Fire," According to Warren Buffett. Is a Stock Market Crash Coming?
By many accounts, Americans are feeling uncertain about the future.A survey from the Pew Research Center found that more than 70% of Americans have a negative view of the economy, with 38% expecting economic conditions to worsen. The Motley Fool's 2026 Investor Outlook report also found that 45% of survey participants worry that inflation will stay stubbornly high, and 37% are concerned about a weakening labor market.While nobody can say exactly what the market will do this year, Warren Buffett has some wise words for investors navigating times like these.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
