Bank of America Aktie
WKN: 858388 / ISIN: US0605051046
|
17.02.2026 12:24:53
Investors expect ‘Warsh trade’ to weaken dollar, BofA survey shows
Majority of fund managers think Trump’s nominee to run Federal Reserve will spark further declines for US currencyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
