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WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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08.07.2026 22:58:00
Investors haven’t been this bullish on the dollar in a decade. How the buck can keep climbing.
A crowded bet on a stronger U.S. dollar may depend on whether Wednesday’s jump in oil prices proves lasting, as renewed Middle East tensions revive inflation concerns and bolster expectations that the Federal Reserve may need to keep policy tight.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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